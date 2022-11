Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el ‘Zorro Zupe’, se mostró emocionado por la boda de Tilsa Lozano: “La que se casa es mi mejor amiga, no me caso yo, pero siento que me casara yo... estoy yendo a buscar algo que me falta para mi outfit y ya termino”, dijo el exconductor de televisión, quien se lució en la tienda Louis Vuitton, donde compró una cartera. El ‘Zorro’ también le envió un detalle a Tilsa antes de la boda con el siguiente mensaje: “Que seas feliz siempre, te amo”. Se trata de un un champagne Louis Roederer Cristal del año 2006, que cuesta más de 1500 soles. En Instagram Stories, el examigo de Fiorella Alzamora también mostró su manicure en tonos rosa: “Qué lindas están mis uñas, están hechas un fuego”, dijo. Asimismo, mostró el traje fucsia que utilizará en la boda de Tilsa y Jackson Mora: “Cuando dije que iba a llegar tirando chispas, no exageré”, comentó. Fuente: Instagram @zorrein