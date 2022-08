Alessia Vurbal, la expareja y madre del hijo mayor de Beto da Silva, celebró su primer aniversario de matrimonio con Rodrigo Vergara. A la fiesta asistió Valery Revello, la aún esposa de Sergio Peña, y Alexandra Venturo, la novia de Rodrigo Cuba. “ILY to the (moon) and back” (te quiero de aquí a la Luna), ecribió Valery en una foto con Ale. En las imágenes, Ale Venturo aparece vestida de negro; además, en ambas fotos tapa su vientre con su brazo. Ese mismo día, Magaly Medina aseguró que la empresaria y el ‘Gato’ estaba esperando una niña. Fuente: Instagram @valeryrevello @aleventuro