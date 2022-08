Este 25 de agosto de 2022, Brunella Horna se ausentó de América Hoy para viajar a Colombia, donde entrevistará a la cantante argentina Tini Stoessel: “Estoy en el aeropuerto, les cuento que me estoy yendo a Bogotá (...) tenemos nuestra primera entrevista, mi primera entrevista internacional ¿pueden creerlo? Es un sueño hecho realidad, no lo puedo creer, no se imaginan a quién voy a entrevistar, no se imaginan, de verdad estoy demasiado emocionada”, dijo la conductora. La empresaria también envió un mensaje desde ese país: “Ya vamos a empezar. Estoy nerviosa”. Sin embargo, antes de la entrevista con Tini, Brunella aprovechó para tomarse fotos y visitar el restaurante de Carlos Vives: “Estamos aprovechando para tomarnos fotos de mi marca (...) hemos sido los primeros, los más puntuales (...) Nos vamos a almorzar y luego nos vamos al concierto y la entrevista, antes a hacer la entrevista”. Fuente: Instagram @brunehorna