Brunella Horna cuadró a su compañero, Edson Dávila ‘Giselo’, cuando hablaban de la nueva pareja del futbolista Gerard Piqué, expareja de Shakira. “Es mucho más joven, sí tiene que ver”, dijo ‘Giselo’ sobre la nueva novia. “Tú sabes que tiene que ver cuando eres más joven, a los hombres les gusta”, agregó. Por su parte, Brunella Horna aclaró que Richard Acuña la quiere por ser una mujer trabajadora y que, pese a que él podría darle todo, la empresaria no ha renunciado a su trabajo: “Perdón, pero a mí mi pareja me admira, por eso está conmigo, porque yo soy una chica joven, pero trabajadora y que nunca me ha dado ni un sol, me ha pedido mil cosas: que da, que renuncia acá. ¡Nunca!”, expresó Brunella Horna. “Las personas mientras van creciendo, le van gustando menores, eso pasa, Lizbeth Cueva, con nosotros, los varones”, insistió ‘Giselo’.