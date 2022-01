Durante el programa América Espectáculos, Jazmín Pinedo reveló que sigue siendo amiga de sus exparejas; sin embargo, Brunella Horna admitió que no tiene una amistad con su expareja y, aunque no lo mencionó, se entendió la referencia a Renzo Costa: “China, porque tú eres relajada, pero hay personas, como yo por ejemplo, que son un poco intensas, yo digo realmente yo a mi ex no, ahí nomás, gracias”. Según la empresaria, nunca se ha encontrado con el ‘rey de los cueros’: “No, nunca me lo he cruzado, gracias a Dios nunca (...) No, nunca, ahí nomás, chau”. Fuente: América Televisión