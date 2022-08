La sensación de TikTok, el ‘Barny achorado’ se presentó en el programa “América hoy” y Brunella Horna se quedó boquiabierta al conocerlo. “La verdad estoy un poco asustada, mi infancia se ve afectada. Cuando me dijeron va a venir Barny, dije que bien voy a bailar, pero cuando te he visto entrar he dicho “algo ha pasado””, dijo la modelo. Fuente: [ América TV