La empresaria Brunella Horna mostró su enorme closet en televisión. “Yo tenía mi closet súper bonito, me fui a Trujillo y me llevé todo, y volví y ya, es tiempo de volver a hacer mi closet con luces”, contó la modelo, quien admitió que tiene una debilidad por las carteras: “Me encantan las carteras”, comentó al mostrar las carteras de las marcas Gucci, Chanel y Hermes que tiene en su closet. Brunella también mostró varios zapatos de marcas de diseñador, pero reveló que prefiere estar en zapatillas: “(tacos) para la tele, no es que me gusta estar en tacos”. De otro lado, la empresaria se mostró orgullosa de su marca de ropa, aunque tuvo que cerrar varias tiendas por la pandemia: “Me he especializado en jeans, me gusta mucho ese rubro, es mucho más complicado porque demora mucho, son muchos proceso, pero me gustó, hay un buen resultado de mucho trabajo”. Fuente: América Televisión