Este martes 26 de julio de 2022, la periodista Carla Tello y la conductora Valeria Piazza cuestionaron a la psicóloga de América hoy, Lizbeth Cueva, por decir que Melissa Klug no debería tener un hijo con su pareja, el futbolista Jesús Barco: “Ahí sí le doy la razón a Melissa, si ella decide ser mamá nuevamente, adelante”, dijo Valeria Piazza. “Qué miedo esa psicóloga”, comentó la periodista. “A mí también me pareció súper raro, la psicóloga no te debería decir eso. Por último aconsejarte, pero decírtelo así, a la cara, tan fuerte, me pareció un poco mal (...) Melissa es abuela, está regia, está en sus mejores años”, acotó. Por su parte, Carla Tello admitió que Melissa Klug “se picó” con la psicóloga.