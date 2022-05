Christian Domínguez declaró que su expareja Vania Bludau debería ser “responsable” al momento de declarar sobre la relación que tuvo con Mario Irivarren. “Nos estamos olvidando de que, ojo, son personas mayores, personas mayores, yo entiendo lo que dice Korina justamente, que te pueden abrumar para que tú sueltes cualquier cosa en ese momento que estás pasando un mal momento, pero cuando alguien es mayor, no puede lanzar algo subliminal porque hay una consecuencia de eso. Ok, te pueden meter el micrófono, pero tienes que ser muy responsable de lo que digas”. Sin embargo, el líder de la ‘Gran Orquesta’ comentó que eso no significa ignorar las fuertes declaraciones de Vania: “Si hay violencia, hay que ir a fondo creo yo, por supuesto que sí”. Fuente: América Televisión