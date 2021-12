Christian Domínguez llegó tarde al set de ‘América Hoy’ y sorprendió a sus compañeras al hacer una tremenda revelación sobre su higiene personal. “Acabo de dejar el carro en el canal, hemos venido de Nazca, salimos a las 3am de allá. (…) Hemos estado por el puente Derby y llegamos acá”, comentó. Al escuchar este hecho, Janet Barboza hizo una curiosa pregunta a Christian Domínguez. “Christian, ¿usted no se ha bañado?”, y el cantante afirmó que sí lo había hecho, pero de una peculiar manera. “Me he hecho un lavado de gato. En el bus tenemos un baño, y me he bañado con toallita (…) No soy como Edson que sale a rumbear y viene directamente”, indicó dejando en shock a todos. Video: ( América TV ).