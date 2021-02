Christian Domínguez insiste que desde el 1 de noviembre de 2019 “perdió de memoria” y no pude responder por acusaciones de infidelidad. La psicóloga del programa de “América Hoy” intervino y le dijo que esa era una característica del hombre infiel. “No hay psicología que me diga que yo no soy un caballero”, dijo el cantante con evidente incomodidad.