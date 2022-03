La cubana Dalia Durán aseguró que viene trabajando en el rubro de la belleza desde hace mucho tiempo: “Cuando pasó el tema de la pandemia, yo viví de eso, mantuve con eso mi hogar, haciendo servicios a domicilio todo lo que es de belleza (...) Muchas personas no saben eso, no pueden decir ‘ella no trabaja’, yo sí trabajo y me parto el lomo día a día también por sacar adelante a mis hijos, pero sí agradezco todas las ofertas de trabajo que he tenido, las agradezco de todo corazón”. Asimismo, se negó a responder a Giuliana Rengifo: “Terceras personas yo no voy a opinar porque, para empezar, no la conozco y ella no me conoce a mí, no es de mi entorno (...) nunca la he visto y ella tampoco a mí. Entonces, para poder opinar, yo entiendo, es el medio, todos tienen derecho de dar su opinión, se respeta, pero también tiene que respetarme a mí como mujer y como madre porque como digo, yo no la tengo nada fácil”. Fuente: América Televisión