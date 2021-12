El programa América Hoy jugó una cruel broma a Mariella Zanetti por el Día de los Inocentes. La conductora llegó muy temprano y, antes de ser maquillada, le hicieron creer que había un terremoto. De inmediato, Mariella entró en pánico al no poder abrir la puerta para evacuar; sin embargo, la tensión se elevó cuando un miembro de producción fingió desmayarse: “¡No! ¡Tranquilo, tranquilo!”, gritó. Finalmente las puertas se abrieron y Mariella descubrió que se trataba de una cámara escondida: “Me asusté... ¡vete a la mi****!”, dijo. Tras las imágenes, Mariella Zanetti lamentó que ni siquiera la dejaron maquillarse: “Lo peor es que la producción ha sido tan mala conmigo que no han podido esperar que yo me eche un poquito de base”. Fuente: América Televisión