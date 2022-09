Edson Dávila ‘Giselo’ reveló que tuvo problemas para llegar a la boda de su compañera Ethel Pozo: “Justo hoy se le ocurre llenar de gasolina la combi, así no voy a llegar a la boda nunca”, escribió en Instagram Stories. Poco después, señaló que estaba atrapado en Lurín: “Dios mío, voy a llegar oliendo a chicharrón, qué roche, atrapado en Lurín mana”. Además, compartió un video para demostrar que era verdad: “Para los que no me creen”, escribió. Afortunadamente, Edson Dávila llegó a tiempo e incluso compartió una hermosa foto de Ethel Pozo y Gisela Valcárcel; además, se lució con sus compañeros de América Hoy. Fuente: Instagram @edsondavila30