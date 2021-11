Edson Dávila sorprendió a propios y extraños al realizar un divertido video en TikTok, donde revivió el momento cuando Melissa Paredes aseguró que su compañera de trabajo, Ethel Pozo, no era su amiga. “Yo no sabía que tú estabas separada. De repente fue un error no decir que estabas separada, porque ni siquiera tus amigos sabíamos”, dijo la hija de Gisela Valcárcel en aquel entonces. “No disculpa, a ustedes no se los dije. Mi círculo cercano sabía, mi familia lo sabía, la familia de él lo sabía, mis mejores amigas lo sabían”, se le escucha decir a la modelo. (Video: TikTok)