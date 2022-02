Edson Dávila fue el encargado de cubrir el estreno de Esto es guerra para el programa América hoy. Durante una entrevista con Estás en todas, el popular ‘Giselo’ explicó por qué fue el elegido y no sus compañeros: “Ethel de repente está cocinando para sus hijas porque ella cocina todo el día. Brunella, quisiera saber yo por qué no está aquí. La señora Janet se entiende porque es una paciente geriátrica. El único que podría venir aquí a hacer una nota divertida, que a la gente le gusta, bueno es que no es porque creerme, pero yo”. Fuente: América Televisión