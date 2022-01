La conductora Jazmín Pinedo reveló que Hugo García dejaría Esto es guerra en esta nueva temporada: “Yo le pregunté a Huguito (...) y dijo este año quiero cosas diferentes, este año voy a apostar por cosas nuevas, he tenido años en Esto es guerra, lo he disfrutado mucho, ha sido una etapa muy bonita, pero que ahora está cambiando sus planes”. “En el formato Habacilar no había modelos hombres”, advirtió Choca Mandros. Según Brunella Horna, solo diez guerreros regresarían al programa: “A mí me han dicho por ahí que solamente habrían firmado 10 guerreros. De 20, 10 guerreros nada más”. Por su parte, el productor se negó a confirmar si Esto es guerra volverá con un formato similar al de Habacilar: “Choca no sabe, Jaime Mandros quizás”. Fuente: América Televisión