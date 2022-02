La cantante Estrella Torres presentó a su novio Kevin en el programa “En boca de todos”. De inmediato, Tula Rodríguez le ‘echó el ojo’ a Kevin, quien contó cómo mantiene su figura: “Siempre he hecho deporte desde muy chico y hace tres años me dedico al fitness”. Por su parte, Estrella Torres reveló cómo se dio el click con Kevin: “Fue amor a primera vista, una conexión (...) Yo de verdad soy súper profesional en lo que hago, pero cuando nos dimos el primer beso en mi videoclip, me sentí rara”. Fuente: América Televisión