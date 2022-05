Tras la entrevista que hizo a Melissa Paredes, Ethel Pozo sorprendió al señalar que Rodrigo Cuba seguiría enamorado de Melissa Paredes: “Yo siento, y es mi opinión, que él sufre, yo siento que él quería... Mira, podría decirte que siento y es mi opinión, que él la sigue amando. Es mi opinión que él sigue amando y es mi opinión como mujer (...) yo siento hasta que fuera un hombre soltero y que la pareja no existe”. Por su parte, Jazmín Pinedo coincidió con Ethel Pozo, pero también señaló que Melissa Paredes no lo habría olvidado por compleot: “Yo particularmente siento que no ha pasado el tiempo correcto, nadie que pase por una situación como esta al día siguiente puede amar a otra persona, eso no se puede (...) yo no creo que ambos se hayan enamorado tan rápido”. Christian Domínguez también opinó sobre este tema: “Yo creo que él está enamorado todavía”. “No le ayuda en nada a Melissa decir lo que acaba de decir ‘¿lo han visto llorar? ¿lo han visto sufrir?’ (...) cada uno lleva su dolor de diferente manera”, agregó Janet Barboza. Fuente: América Televisión