Ethel Pozo reveló que nadie le cree que no tenga ningún ‘retoquito’: “Nadie me cree, por estar en este programa, en América hoy, que no me he operado, nadie me cree. No me he hecho nada, pero la gente piensa, por la señora Janet, por Brunella, que todos estamos en lo mismo y nadie me cree, ya me cansé de desmentirlo”. Por esta razón, llamó a Edson Dávila para confirmarlo: “Nadie me cree que soy natural”. Sin embargo, no todo salió como lo esperaba. “Nadie le cree, es que no sabíamos que se había hecho la bariátrica, entonces... no sé si el baby botox se incluye”, dijo Edson Dávila, dejando entrever que Ethel sí tendría sus ‘retoquitos’. Fuente: América Televisión