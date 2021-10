Ethel Pozo se pronunció en los primeros minutos de su programa para hablar sobre la presunta infidelidad de Melissa Paredes a su esposo Rodrigo Cuba con su bailarín de ‘Reinas del show’, Anthony Aranda. La hija de Gisela Valcárcel contó entre lágrimas que ella desconocía del tema y aclaró: “Me he enterado el día de ayer, no conozco a la otra persona, no es amigo mío, ni para nada. Estoy en shock como todos”, manifestó Ethel. (Video: América TV).