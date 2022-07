La conductora Ethel Pozo ha ocasionado miles de comentarios en las redes sociales desde que Melissa Paredes aseguró que no formaba parte de su círculo cercano. Asimismo, Brunella Horna afirmó que no tenía amigos en televisión pese a que se muestra muy unida a sus compañeros de América hoy. A través de TikTok, la hija de Gisela Valcárcel decidió responder a aquellos que dicen que no tiene amigos en la pantalla chica: “Cuando dicen que en la televisión no encuentras amigas de verdad”, señaló al mostrarse en un video con la locutora Gachi Rivero. “Love you” (te quiero), indicó. Fuente: TikTok Ethel Pozo