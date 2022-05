La conductora Ethel Pozo defendió la entrevista que le hizo a Melissa Paredes luego de recibir críticas en las redes sociales: “Estés de acuerdo, no estés de acuerdo, siempre con respeto, con educación, sin maltratar a nadie, sin poner adjetivos calificativos negativos, sin poner apodos, aquí siempre se va a mostrar la opinión de un lado y del otro”, afirmó en Instagram Stories. Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel explicó lo que aprendió en la universidad para realizar entrevistas: “Siento que a veces estamos acostumbrados a que en una entrevista hay que ofender, ser intrigante, cizañosa y no es así. Yo por los años en la facultad lo que aprendí es llegar al entrevistado, conectar desde el punto que quieras, en mi caso conecto con la emoción, escucho, hay que saber escuchar sin dar opinión alguna porque de eso se trata (...) uno como comunicador, como conductora, debe ser lo más objetivo posible”. “No hay necesidad de ofender, no hay necesidad de hacer sentir mal al otro”, acotó. Además, Ethel Pozo escribió un contundente mensaje: “Tengo 18 años ejerciendo mi carerra, 6 de los cuales lo hago frente a cámaras y siempre intento ser lo más objetiva posible”. Fuente: Instagram @lapozo