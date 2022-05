Ethel Pozo aclaró que Melissa Paredes no es más su amiga luego de ser cuestionada por la entrevista que le realizó en “América hoy”: “Mi compañera, quien fue mi amiga hasta diciembre, luego sabe todo el Perú que nos distanciamos. Y ahí empecé porque no la veía hace ocho meses, porque el primer recuerdo que tengo de ella es yo, por supuesto, quebrada, llorando, y ella diciéndome que no era de su círculo más cercano”, dijo la hija de Gisela Valcárcel. En ese sentido, Janet Barboza le preguntó si ya no eran amigas: “No hemos continuado la amistad, no, amiga me parece que es, y a ver si coincides, gente a la que frecuentas, gente con la que andas todos los días, gente que sabe qué pasa con tu vida, yo no volví a hablar con ella desde diciembre del año pasado. Yo creo que uno es amiga, par de alguien, cuando coinciden en ciertas formas y pensamientos. Yo el año pasado tuve la suerte de coincidir con Melissa Paredes y Rodrigo Cuba porque eran un matrimonio, una pareja linda (...) coindicimos en la vida y fue una linda amistad que salió de aquí, pero ya a partir de lo que pasó, no coincidimos, por supuesto, y nos hemos distanciado”. Fuente: América Televisión