Fabio Agostini se refirió a las críticas que viene recibiendo por su participación en ‘El artista del año’, el español indicó que su principal motivación es Bad Bunny ya que considera que el interprete de ‘Yo perreo sola’ no tiene una buena voz, sin embargo le va muy bien en su carrera musical. “Yo me he dado cuenta que hoy en día aquí canta quién sea, Bad Bunny por ejemplo, no canta nada y mira como le va. Asimismo, el modelo reveló que se considera mejor cantante que Mario Hart. “No es Freddy Mercury, si me pusieran con profesores, los barro a todos”, acotó el exchico reality. (Video: América TV).