Fabio Agostini mostró su incomodidad con el bailarín de Paula Manzanal en “Reinas del Show”: “”Me estaba molestando un poco el bailarín. Yo no tengo nada en contra del bailarín ¿vale? Pero me está incomodando, me gustaría... a ver si le cambian a un bailarín un poco más feo”. El bailarín Oreykel lo cuadró: “No creo que sea un tema de bailarín, es un tema de confianza de pareja. Ahorita no necesitamos un novio, necesitamos un bailarín y ese soy yo. No necesitamos ni músculos ni tamaño, necesitamos a alguien que la haga lucir bailando, que se sienta bien”. Fuente: América TV