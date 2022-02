El español Fabio Agostini opinó que algunos chicos no deberían haber regresado a Esto es guerra. “Algunos cuerpos increíbles, otros desastrosos. Rafael Cardozo está gordo, está gordo, y eso que cada vez que sale está apretando y saca aire, eso no lo sabe nadie, aprieta y saca aire”, comentó el ‘galáctico’. Sobre Ignacio Baladán, Fabio Agostini dijo lo siguiente: “Ese definitivamente no tiene cuerpo, el caparazón tiene marcado. No está marcado nada, de hecho me sorprende, una de las cosas que más me sorprende del programa es que Baladán siga aquí”. Fuente: América Televisión