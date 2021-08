Florcita Polo Díaz apareció en “En boca de todos” y contó que se realizó varios ‘retoquitos’ estéticos: “No quiero mentir, me hice unos retoquitos, se me encapsularon las mamas (...) Tengo 17 días de operada recién”, explicó. La hija de Susy Díaz aseguró que tiene la “misma medida que tenía antes”, aunque no quiso confirmar si se puso ‘totó': Una cosita por ahí, uno tiene que estar siempre regia”. Fuente: América Televisión