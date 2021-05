El integrante de ‘Los Combatientes’, Gino Assereto, no pudo cumplir el complicado reto de altura, motivo por el que ‘El Tribunal’ decidió retirarlo del reality hasta próximo aviso. “Pueden hacer lo que deseen. Me muero de miedo, estoy congelado. Si ellos piensan que al no pasar esto por un temor, significa que tengo que dejar el programa, que tomen la decisión, pero en realidad no me pueden poner en este compromiso”, expresó ‘El Tiburón’ bastante mortificado. (Video: América TV)