Durante la cuarta gala de “Reinas del Show”, la conductora Gisela Valcárcel pidió disculpas por el comentario que hizo en la anterior edición: “Yo quiero pedir disculpas públicas porque la semana pasada dije algo absolutamente terrible, dije: muchas mujeres, muchas hormonas. Y no es la forma, muchas mujeres, mucha fuerza, mucho valor [...] No me gustó ese comentario que hice, pero luego ya no pude corregirlo”. Fuente: América TV