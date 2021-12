Gisela Valcárcel reveló que recibió la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19: “Aquí voy yo con doble mascarilla, tres veces vacunada, cuidándome. Y la verdad es que la gente habla tanto de que las vacunas, yo tengo tres vacunas puestas, todos los días camino y corro un mínimo de 6, 7 kilómetros y no he parado de hacerlo, no he tenido ningún problema y estoy tranquila, me acerco tranquila a mi mamá”. La ‘señito’ animó a todos a vacunarse con la tercera dosis para detener la variante Omicron: “Vacunémonos, por favor, que esta nueva cepa, la que viene, es mucho más rápida, tenemos que estar vacunados”. Fuente: Instagram Gisela Valcárcel