Durante el programa ‘América Hoy’ estuvieron comentando sobre la participación de Janet Barboza como jurado VIP en ‘El artista del año’. La popular “rulitos” aclaró que ella no quiere robarle el puesto a nadie. “Yo tengo 23 años en este medio y he conducido más de 1000 eventos, pero claro que me gustaría quedarme como jurado”, indicó. Tras esto, ‘Giselo’ volvió hacer de las suyas y manifestó: “acá vino por Natalia Salas”, dejando entrever que la ‘reina de las movidas’ habría ‘serruchado’ a la actriz, lo que generó las risas de todas las conductoras. (Video: América TV).