La bailarina Isabel Acevedo reveló que realizó un viaje con su pareja, Rodney Rodríguez, y sus dos hijas. “Ya las conocía de antes, pero fue nuestro primer viaje los cuatro”, confirmó. “Ellas son hermosísimas, así que no tengo problemas con eso. Yo me llevo muy bien con los niños, nunca he tenido problemas, creo que tengo mucha carisma para eso, tengo mucha paciencia”, aseguró la popular ‘Chabelita’. La expareja de Christian Domínguez aseguró que también sueña con el matrimonio, pero por el momento no tienen esos planes: “¿Por qué no? Es uno de mis sueños casarme, tener hijitos, pero todo despacio, yo todavía con él vamos recién 3 meses, casi 6 meses desde que estamos saliendo más formalmente (...) no quiero apresurarme porque tampoco nada me apresura, no quiero hijos tampoco ahorita”. Fuente: América Televisión