Este 31 de mayo de 2022, Janet Barboza reveló que conversó con una persona cercana a Paolo Guerrero y Alondra García Miró. Durante esta charla, le revelaron que el excapitán de la selección peruana no quiere casarse con la ‘ojiverde’: “Tengo una información, esto me lo ha hecho llegar una persona cercana a ellos (...) No, no, no lo conozco, pero me ha contado que es porque Alondra quiere casarse y Paolo parece que todavía no quiere”. “Entonces Richard terminaría con Brunella”, bromeó Edson Dávila, pero la ‘rulitos’ aprovechó para explicar que el futbolista habría dicho que no tiene necesidad de casarse, pues están bien como pareja: “Parece que Paolo ha dicho ‘no, para qué me voy a casar si estamos bien así’”. Por su parte, Mariella Zanetti comentó que esta situación era evidente: “Yo no necesito que nadie me cuente nada, eso era obvio”. “Exacto, lo que se ve, no se pregunta”, acotó Ethel Pozo. Fuente: América Televisión