Janet Barboza se burló de los ‘retoquitos’ que Athony Aranda se hizo para eliminar las arrugas: “El activador dice en esas historias, agradeciendo el canje, ‘amor, me convenciste’ (...) ¿qué significa eso? ¿Que Melissa no estaba conforme con la imagen que tenía su bailarín?”. “Honestamente para mí no necesitaba, pero a quien le tiene que gustar es a Melissa y, al parecer, ella lo quiere así”, afirmó la conductora. Asimismo, la ‘rulitos’ indicó que Melissa Paredes estaría pagando todos estos ‘retoquitos’. “¿Dónde se va a pagar el canje?”, preguntó Edson Dávila. “Ay, qué pregunta, Edson, obviamente lo tiene que pagar Melissa. Ay, por favor (...) la que asume todo es la Meli, es evidente, los canjes, el bitute, el gastito”, respondió Janet Barboza. Fuente: América Televisión