Jazmín Pinedo celebró su cumpleaños por adelantado con su club de fans, quienes la engrieron con un tierno detalle: “Ayer me reuní después de mucho con mis fans para almorzar y para variar terminaron sorprendiéndome!”, contó la ‘chinita’, quien cumplirá 32 años el próximo 19 de agosto de 2022. “Gracias por dejarme entrar a sus casas, a sus vidas, gracias por el apoyo todos estos años! Siempre es un placer para mí darme el espacio para compartir con ustedes que me han dado tanto! Me encanto verl@s Sus detalles me llenan el corazón”, se lee en las imágenes. Fuente: Instagram @jazminpinedo