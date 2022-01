La conductora Jazmín Pinedo confesó en ‘Más Espectáculos’, haber encarado a un reconocido médico cirujano, el mismo que le habría puesto recientemente peptonas a Melissa Paredes, tras haber salido en televisión a decir que ella se había sometido a varias operaciones estéticas. “Una vez estaba viendo América Hoy y vi a un doctor que dijo que yo me había operado la boca, la ceja, la nariz, todo, y yo le escribí a la clínica para sacar cita con específicamente con ese doctor. Me dijeron que no estaba disponible, pero yo quería que me vea desde la punta del pelo, hasta la punta del pie, y que me diga si las barbaridades que dijo son verdad o no”, expresó la ‘Chinita’ bastante indignada. (Video: América TV)