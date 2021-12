El programa América Espectáculos recordó el pasado de Jazmín Pinedo para intentar demostrar sus ‘retoquitos’. Sin embargo, la ‘chinita’ aseguró que sigue siendo la misma: “Falso, lamento decepcionarlos. Estoy igualita, ¿cuál es la diferencia? Que tengo el pelo negro y, bueno, el maquillaje ha cambiado bastante”. Una de las fotos que mostraron fue de la polémica sesión de fotos que Jazmín hizo con el futbolista Reimond Manco, que durante muchos años dio qué hablar sobre un romance entre ellos; no obstante, Jazmín aseguró que eran y siguen siendo amigos: “Un saludo para mi amigo Reimond Manco”, comentó la conductora. Asimismo, insistió en que solo tiene un cirugía plástica: “Obviamente me he pintado el pelo, es que ahora gano un poco más (...) Ahí no me había operado las bubis que es la única operación, duela a quien le duela, que tengo”. Fuente: América Televisión