Jazmín Pinedo volvió a decepcionar con su presentación en “Reinas del Show”. “Con lo que contó Jazmín se nota que bailó con dolor o por lo menos con una limitación en su cuerpo (...) necesité ver más movimiento de caderas que es tal bonito en el merengue”, dijo Morella Petrozzi. La ‘chinita’ se quebró por su desempeño: “Sí, me duele mucho, siento una punzada fuerte cuando giro, pero igual mil disculpas Juan, Jerry, porque sé que se esfuerzan un montón y también me gusta hacer mi mea culpa (...) A partir de ahora solo me voy a dedicar a esto y voy a ensayar 20 horas de ser necesario, perdón”. Fuente: América TV.