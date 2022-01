La conductora Jazmín Pinedo reveló que continúa siendo amiga de los tres hombres que han sido sus parejas: “Yo creo que es la forma en la que tú terminas, si terminas muy mal, revolcado por la ola, obviamente no te va a quedar ni respeto ni cariño y por qué una amistad, ¿de dónde? Pero si tú terminas adecuadamente, sabes en qué momento cortar las cosas cuando ya no te hacen feliz o no son tan sanas, si te puedes dar ese espacio para tener una amistad”. Según la ‘chinita’, tiene una buena relación con Gino Assereto: “Nos llevamos súper bien porque además somos amigos, o sea, antes de ser pareja nosotros fuimos amigos”. Fuente: América Televisión