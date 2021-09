Johanna San Miguel se mostró sumamente molesta con Alejandra Baigorria. Es que la ‘gringa de Gamarra’ no pudo evitar romper en llanto cuando sus compañeros le dieron la espalda en una de las competencias de ‘Esto es Guerra’. Tras esto, la ‘Mamá leona’ no se pudo contener y le habló fuerte y claro a la rubia. “Ale perdóname lo que te voy a decir pero no es momento para llorar ni para frustrarse. Hoy día no, tu tienes que ser la Alejandra que siempre has sido. Mientras más obstáculos hay, más fuerte te paras. Así que te levantas de ahí en este instante”, indicó la conductora. (Video: América TV).