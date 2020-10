Josimar estuvo como invitado especial en “En boca de todos” para presentar su nuevo single “Tú te lo pierdes”. Sin embargo, el salsero esperó llevarse tan grata sorpresa al ver un emotivo saludo por parte de sus tres hijos. “Primera vez que me hacen esto, de verdad no me lo esperaba. Qué grandes están mis hijos”, expresó el ícono de la salsa perucha. (Video: América TV)