Jossmery Toledo estuvo como invitada en ‘América Hoy’ y no pudo evitar ser consultada sobre las declaraciones que dio Fabio Agostini, al mencionar que la expolicía estaba ‘celosa’ de Paula Manzanal porque a ella no la habían oficializado. Frente a ello, la influencer no dudó en hacerle una fuerte advertencia al español. “Nada que ver, cómo voy a querer estar en el pellejo de Paula, más bien que él tenga ojos abiertos, porque ayer la vi salir con su bailarín y lo metió a su carro. Ten mucho ojo Fabio, aparte el bailarín está mejor que él y se mueve más”, comentó. (Video: América TV)