La participante de ‘Reinas del Show’, Jossmery Toledo, decidió hacerle una fuerte advertencia a su amiga Paula Manzanal sobre su novio Fabio Agostini. “O sea yo lo he conocido, es chévere, buena onda, buen amigo, pero a mi no me gustó que saque lo del celular cuando nadie sabía. Era el único que tenía el video... Igual, después cuando terminen va a rajar de ti. Te apuesto”, expresó la expolicía. (Video: América TV)