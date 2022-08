La expolicía Jossmery Toledo reveló que viajó a Dubái, famosa ciudad de Emiratos Árabes Unidos, y compartió algunas imágenes desde ese lugar: “Amé la vista, lo único malo es el calor”, señaló. Sin embargo, la exparticipante de “Esto es guerra” contó que las primeras horas fueron difíciles por la diferencia horaria: “Estamos aquí en modo descanso porque no puedo dormir, estoy con el horario de Perú, aquí son las 3 de la mañana y no puedo dormir (...) Son muchas horas de vuelo, me desespero de estar sentada en un solo lugar”. “Lo único que me queda es venir al gimnasio para gastar energías y poder dormir en la noche”, escribió. La modelo también mostró el gimnasio del lujoso hotel en el que se encuentra: “Entrenar con esta vista es increíble”. Fuente: Instagram @jossmerytol