Jossmery Toledo reveló que se lesionó durante la competencia de Esto es guerra. El viernes, la exPNP ganó su primer punto, pero terminó con una lesión en el tobillo y ahora necesitará terapia durante una semana: “Chicos, les comento que me doblé el tobillo, al parecer tengo esguince, mañana me van a revisar, les muestro cómo está mi pie: horrible”, dijo Jossmery en Instagram. “Mañana terapia. No saben cómo me duele y no puedo caminar. Es la primera vez que sufro una lesión así”, contó la modelo. Fuente: Instagram @jossmerytol