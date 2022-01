Algunos integrantes de Esto es guerra grabaron la promoción de Habacilar, lo que confirmaría que los ‘guerreros’ serían parte de la nueva temporada. “De verdad que no entiendo, no se sabe si va a haber Esto es guerra, escuché la canción del Chivito, Chivito”, dijo Angie Arizag.a Por su parte, Jota Benz reveló que, pese a grabar la promoción, no tiene idea de cómo será el nuevo formato: “Yo estoy más confundido que ustedes porque yo nunca he visto Habacilar”. “Perdónalo, es que él ha vivido toda su vida en Canadá”, dijo Angie Arizaga. La ‘negrita’ también aseguró que no se sabe qué pasará con los ‘guerreros’: “No sé si incómodos, pero sí inseguros porque no sabemos qué va a pasar con nosotros”. Fuente: América Televisión