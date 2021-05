Keiko Fujimori no pudo contener las lágrimas al recordar sus días en la cárcel: “Es tan simbólico el nombre porque yo le decía a la Virgencita de la Puerta, ábreme la puerta de la prisión”. La candidata se emocionó cuando la Chola Chabuca le regaló la imagen de la Virgen: “Gracias, Virgencita. Gracias, Chabuca”. “En la campaña solamente nos hacen preguntas políticas y creo que hoy hemos podido conversar un poquito de los temas humanos que todavía a mí me cuesta, pero que me han servido para ser una mejor persona”, dijo Keiko Fujimori. Fuente América TV