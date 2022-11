El millonario italiano Gianluca Vacchi y su pareja, la venezolana Sharon Fonseca, sorprendieron a sus seguidores al compartir fotos y videos de la fiesta de 2 años de su hija Blu Jerusalema. “Happy birthday Princess , thanks for the best 2 years of my life (feliz cumpleaños, princesa, gracias por los mejores 2 años de mi vida)”, escribió Vacchi al compartir imágenes de la fiesta. Por su parte, Sharon Fonseca mostró detalles de la lujosa decoración de la fiesta: “Nuestros corazones están llenos de amor y gratitud. Blu disfrutó cada segundo de su cumpleaños. Gracias a todos nuestros amigos y familiares que nos acompañaron para celebrar el segundo cumpleaños de nuestra princesa”. Fuente: Instagram @gianlucavacchi @sharfonseca