Esaú Reátegui Wong, más conocido como la “Uchulú”, desató su furia contra un seguidor que le pregunto sino le da vergüenza vestirse de mujer. El tiktoker no se quedó callado y respondió con todo: “Vergüenza da robar, matar, asesinar, violar, no saber trabajar”, comentó en su video de Tik Tok. Luego agregó: “Vergüenza me daría ser la amante, vergüenza me daría no saber lavar mi calzón blanco, vergüenza me daría creerme pituca y mascar mi chicle así”. Video: (Tik Tok/@lauchulu).